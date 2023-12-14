В Польше собрали более $18 тыс. для затушившего ханукальные свечи депутата

По данным газеты Rzeczpospolita, средства направят, в частности, на оплату правовой помощи в рамках дела, которое инициировала окружная прокуратура Варшавы

МОСКВА, 14 декабря. /ТАСС/. Сторонники депутата Сейма (нижняя палата польского парламента) от ультраправого объединения "Конфедерация" Гжегожа Брауна собрали более $18 тыс. на краудфандинговой платформе Zrzutka.pl. Об этом сообщила газета Rzeczpospolita.

По данным издания, организаторам удалось собрать более 73 тыс. польских злотых ($18 тыс.) для поддержки деятельности Брауна, в частности, оплаты правовой помощи в рамках дела, которое инициировала окружная прокуратура Варшавы по заявлению спикера Сейма Шимона Холовни. Организатор завершил сбор после того, как сумма собранных средств превысила указанные в описании 50 тыс. польских злотых или $12,5 тыс., отметила Rzeczpospolita. Излишки, по данным организатора, направят в правозащитный фонд FIAT IUSTITIA.

Ранее сообщалось, что 13 декабря окружная прокуратура Варшавы начала досудебное производство в отношении Брауна, после того, как он погасил ханукальные свечи огнетушителем в здании парламента в ходе заседания 12 декабря. Спикер нижней палаты Шимон Холовня отстранил парламентария от заседания, в его отношении были приняты дисциплинарные меры в виде лишения половины зарплаты на три месяца.