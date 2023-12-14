Авиарейсы по Сахалинской области перенесли на 15 декабря из-за непогоды

Всего задержано 16 рейсов на прилет и на вылет

ЮЖНО-САХАЛИНСК, 14 декабря. /ТАСС/. Внутренние авиарейсы между Южно-Сахалинском и Охой с Шахтерском (Сахалин), а также Южно-Курильском (Курильские острова, Сахалинская область) отменены и перенесены на 15 декабря из-за непогоды. Всего задержано 16 рейсов на прилет и на вылет, сообщили ТАСС в аэропорту Сахалинского международного аэропорта им. Антона Чехова.

"Рейсы задержаны по метеоусловиям", - рассказал собеседник агентства.

По данным табло аэропорта, из-за непогоды в пунктах назначения из Южно-Сахалинска в четверг не вылетели четыре совмещенных рейса до Шахтерска, три рейса до Охи и один рейс до Южно-Курильска. Сейчас там сильный ветер, плохая видимость, нерасчищенные полосы. Соответственно на пятницу перенесено столько же обратных рейсов. Информация о количестве ожидающих пассажиров не уточняется.

В Южно-Сахалинске хорошая погода без осадков и ветра. Температура воздуха в вечернее время - минус 9 градусов. Все остальные рейсы выполняются по расписанию.