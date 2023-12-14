В Воронежской области систему наград дополнят знаком в честь святителя Митрофана

Знак отличия будут ежегодно вручать трем воронежцам "за выдающуюся духовно-нравственную, патриотическую позицию", сообщил губернатор региона Александр Гусев

ВОРОНЕЖ, 14 декабря. /ТАСС/. Власти Воронежской области учреждают в регионе знак в честь святителя Митрофана, который был сподвижником Петра I в годы строительства в Воронеже первого регулярного военно-морского флота России, освятил его первые корабли и учрежденный императором Андреевский флаг. Ежегодно почетным знаком будут награждать трех воронежцев, написал в своем Telegram-канале губернатор региона Александр Гусев.

"Продолжаем укреплять память о великих делах первого епископа Воронежского святителя Митрофана <...> Приняли решение дополнить систему наград Воронежской области Почетным знаком "Святитель Митрофан Воронежский". Уже подготовили проект закона. Этот Почетный знак будут получать наши граждане за выдающуюся духовно-нравственную, патриотическую позицию", - написал Гусев.

По его словам, награду получат воронежцы за активное участие в общественной деятельности, в научно-образовательной и культурно-просветительской сферах. "Почетный знак будем вручать ежегодно трем жителям. К награде положено и единовременное денежное вознаграждение - 100 тыс. рублей", - написал губернатор Воронежской области.

Святитель Митрофан (1623-1703) был епископом Воронежским и Елецким, сподвижником императора Петра I, содействовал строительству флота, духовному возрождению региона. Петр I в Воронеже присутствовал на богослужениях святителя Митрофана и даже пел в церковном хоре на клиросе Успенской Адмиралтейской церкви, в которой служил епископ, и где он освятил Андреевский флаг, учрежденный Петром I в Воронеже 11 декабря 1699 года в качестве официального флага Российского военно-морского флота.