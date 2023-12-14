Умер один из создателей цветного телевидения в СССР Абрам Шендерович

Ему было 96 лет

МОСКВА, 14 декабря. /ТАСС/. Один из создателей отечественного цветного телевидения Абрам Шендерович умер в Москве в возрасте 96 лет. Об этом сообщил ТАСС друг семьи Шендеровича Константин Андреев.

"Он скончался сегодня ночью, 96 лет", - сказал Андреев.

По словам Андреева, информации о дате прощания и похорон пока нет.

Шендерович родился в Белоруссии в Слуцке в 1927 году. В 1950 году закончил Ленинградский электротехнический институт по специальности "радиолокация". Также учился в Ташкенте в Электротехническом институте.