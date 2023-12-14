В Москве продлили проект по наблюдению пациентов с сердечной недостаточностью

Московская программа проактивного диспансерного динамического наблюдения охватывает около 1,1 млн москвичей

МОСКВА, 14 декабря. /ТАСС/. Проект проактивного диспансерного наблюдения москвичей с хронической сердечной недостаточностью продлили на год. Об этом сообщили в пресс-службе мэра и правительства столицы.

"На заседании правительства Москвы были рассмотрены итоги реализации проекта проактивного диспансерного наблюдения москвичей с хронической сердечной недостаточностью. По итогам рассмотрения вопроса мэр Москвы Сергей Собянин принял решение о его продлении на 2024 год", - говорится в сообщении.

Отмечается, что хроническая сердечная недостаточность является серьезным состоянием, снижающим качество жизни пациентов. Прогрессирование заболевания связано с высоким риском инфаркта либо другой сосудистой катастрофы.

"Диспансерное наблюдение граждан, страдающих хронической сердечной недостаточностью, призвано повысить эффективность лечения и тем самым снизить либо отсрочить наступление тяжких последствий. Одна из целей проекта - сформировать у пациентов с хроническими заболеваниями культуру заботы о своем здоровье, помочь выработать привычку своевременно проходить необходимые исследования, без пропусков принимать лекарства, следить за изменениями состояния", - добавили в мэрии.

Порядок наблюдения

Так, в соответствии с новым московским стандартом проактивного диспансерного динамического наблюдения пациенты получают индивидуальную программу, в которой зафиксированы плановые диспансерные приемы, обязательные исследования и консультации специалистов.

Медики контролируют состояние пациентов не от приема к приему, а постоянно, в динамике. В специальном цифровом сервисе ЕМИАС ("Диспансерное наблюдение") они видят, например, что пациент вызывал скорую, и, если необходимо, могут пригласить его на прием, провести дополнительные исследования, консультации специалистов и скорректировать терапию.

"Кроме того, на постоянной связи с пациентами находятся помощники врачей - специалисты со средним медицинским образованием. Они объясняют горожанам важность обследований, рассказывают о назначениях врача, обучают пользованию электронной медицинской картой, помогают записаться на прием к специалисту или исследование. Перед каждым приемом и исследованием пациентам заранее приходит смс-сообщение с оповещением", - заверили в пресс-службе.

Московская программа проактивного диспансерного динамического наблюдения охватывает около 1,1 млн москвичей с одним из девяти хронических заболеваний. Помимо хронической сердечной недостаточности, это сахарный диабет II типа, гиперхолестеринемия, артериальная гипертония, ишемическая болезнь сердца и инфаркт миокарда, фибрилляция и трепетание предсердий, острое нарушение мозгового кровообращения, хроническая обструктивная болезнь легких, язвенная болезнь.

"Для коморбидных пациентов (с двумя и более хроническими заболеваниями) предусмотрена единая программа диспансерного наблюдения, поэтому проводить несколько одинаковых обследований по разным заболеваниям не требуется. В программе работают более 200 помощников врачей", - заключили в мэрии.