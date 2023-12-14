Журналисты до начала "Итогов года" проходят через дезинфицирующую рамку с ионами серебра

Журналисты при входе в Гостиный двор автоматически замеряют температуру и проходят через дезинфицирующие рамки с ионами серебра

Журналисты при входе в Гостиный двор автоматически замеряют температуру и проходят через дезинфицирующие рамки с ионами серебра

В буфете Гостиного двора их угощают мандариновыми кексами и другими легкими закусками

МОСКВА, 14 декабря. /ТАСС/. Журналисты собираются в Гостином дворе перед началом совмещенных прямой линии и большой пресс-конференции президента России Владимира Путина.

Очередь из представителей СМИ выстроилась с раннего утра со стороны улицы Варварки. После проверки документов, которая проходит в несколько этапов на подходе к месту проведения "Итогов года", и досмотра журналисты заходят в Гостиный двор. С собой нельзя проносить еду, напитки и электронные сигареты - их придется сдать.

Очередь из журналистов на вход в Гостиный двор © Алексей Забелин/ ТАСС

В Гостином дворе представителям прессы предлагается измерить температуру и пройти через специальную дезинфицирующую рамку с ионами серебра. Такие же рамки использовались на предыдущей большой пресс-конференции главы государства в 2021 году. На столиках в фойе участники мероприятия могут взять одноразовые маски и воспользоваться санитайзерами для рук.

В Гостином дворе работает буфет для представителей СМИ © Екатерина Коростовцева/ ТАСС

По состоянию на 09:30 мск в фойе собрались уже десятки журналистов. Дресс-код мероприятия подразумевает официально-деловой стиль, при этом некоторые представители СМИ пришли в национальных костюмах.

На втором этаже Гостиного двора работает буфет. Здесь можно угоститься мини-бутербродами с сервелатом и красной рыбой, пирожками, миндальными круассанами, кексами с мандарином и с брусникой, горячими сырниками и другими легкими закусками. Из напитков предлагаются чай и кофе, вода.

Начало "Итогов года" запланировано на 12:00 мск.