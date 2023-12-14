В ДНР более 300 человек обратились в травмпункт из-за травм в результате непогоды

Всем им оказана медицинская помощь

ДОНЕЦК, 14 декабря. /ТАСС/. Более 300 человек обратились в травмпункт Республиканского травматологического центра (РТЦ) Донецкой Народной Республики из-за травм в результате непогоды. Об этом ТАСС сообщил главный врач РТЦ Андрей Боряк.

"За трое суток в наш травмпункт обратились уже больше 300 человек. [Причиной тому стали] различные травмы, связанные с последствиями непогоды", - сказал Боряк.

У большей части обратившихся, как уточнил медик, травмы легкой или средней тяжести. Всем оказана необходимая медицинская помощь в полном объеме.