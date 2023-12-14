Кабмин увеличил размер вознаграждения призерам конкурса "Лучший по профессии"

В частности, вознаграждение за первое место вырастет с 300 тыс. до 1 млн рублей

МОСКВА, 14 декабря. /ТАСС/. Российское правительство увеличило размер денежного поощрения лауреатов Всероссийского конкурса профессионального мастерства "Лучший по профессии", вознаграждение за первое место вырастет с 300 тыс. до 1 млн рублей. Соответствующее постановление подписал премьер-министр РФ Михаил Мишустин, сообщается на сайте кабмина.

Участники состязания, занявшие второе место, будут получать 500 тыс. рублей (ранее - 200 тыс. рублей), занявшие третье место - 300 тыс. рублей (ранее - 100 тыс. рублей).

Как следует из материалов правительства, общий объем выплат, финансируемых из федерального бюджета, увеличится с 3 млн до 9 млн рублей. При этом победители и призеры конкурса 2023 года смогут получить вознаграждение в повышенном размере за счет перераспределения бюджетных средств, предусмотренных Минтруду, а с 2024 года необходимые средства на это будут предусмотрены в федеральном бюджете.

Всероссийский конкурс профессионального мастерства "Лучший по профессии" проводится ежегодно с 2012 года и направлен на повышение престижа рабочих профессий. Его участники соревнуются в пяти номинациях, список которых формируется согласно предложениям объединений работодателей, профсоюзов и региональных органов власти.