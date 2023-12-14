В некоторых городах ЛНР возобновили водоснабжение после непогоды

Специалисты поэтапно восстанавливают подачу в Красном Луче и Антраците, уточнили в Telegram-канале правительства республики

ЛУГАНСК, 14 декабря. /ТАСС/. Водоснабжение восстановили в некоторых городах Луганской Народной Республики (ЛНР) после массовых отключений из-за ледяного дождя, сообщается в Telegram-канале правительства региона.

"По состоянию на 10:00 14 декабря восстановлена подача воды на г. Кировск, г. Свердловск и села Свердловского района, г. Краснодон, г. Суходольск, г. Петровское, п. Софиевка, п. Грушовое, пгт. Славяносербск и часть Славяносербского района. Подано напряжение на все водозаборы Алчевского управления. <…> Поэтапно восстанавливается подача в Красном Луче и Антраците", - говорится в сообщении.

Уточняется, что без напряжения остаются 7 объектов водоснабжения.

После ледяного дождя в ЛНР массовые отключения электроэнергии стали причиной перебоев в подаче воды, отключения коснулись порядка 240 тыс. абонентов.