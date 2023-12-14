В Госдуме сформировали рабочую группу по вопросам миграции

Вице-спикер Госдумы Ирина Яровая отметила, что этот вопрос требует "сбалансированного подхода" не только с точки зрения правоохраны, но и соотнесения с "запросами экономики, построения правильного социального баланса"

МОСКВА, 14 декабря. /ТАСС/. Межфракционная рабочая группа по вопросам миграционной политики сформирована в Госдуме по поручению председателя палаты парламента Вячеслава Володина. Об этом на пленарном заседании сказала вице-спикер Госдумы Ирина Яровая.

"Разрешите проинформировать вас о том, что по поручению председателя Государственной думы нами сформирована межфракционная большая рабочая группа с участием всех уполномоченных органов исполнительной власти и правоохранителей в рамках выработки дополнительных решений по вопросам миграционной политики", - сказала Яровая.

Она отметила, что этот вопрос требует "сбалансированного подхода" не только с точки зрения правоохраны, но и соотнесения с "запросами экономики, построения правильного социального баланса".

"Поэтому данный вопрос нет смысла политизировать, выводить в агрессивную плоскость, а есть смысл прорабатывать глубоко, профессионально для выработки тех решений, которые позволят решать вопросы и экономического развития нашей страны и сохранять дружеское взаимодействие, которое всегда было традиционно в нашей стране", - подчеркнула Яровая.