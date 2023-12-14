В Подмосковье оказали около 90 тыс. онлайн-консультаций будущим мамам

В частности, в ходе онлайн-приема можно получить расшифровку анализов, консультацию психолога, пройти обучение и подготовку к рождению ребенка

МОСКВА, 14 декабря. /ТАСС/. Около 90 тыс. телемедицинских консультаций провели беременным в Московской области с начала текущего года в рамках регионального проекта "Наша женская консультация", сообщила пресс-служба Министерства здравоохранения Подмосковья.

"Такие онлайн-приемы позволяют сэкономить время на походе к врачу, кроме того, медицинскую помощь женщина может в любом удобном для нее месте. Всего с начала года для беременных женщин было проведено уже почти 90 тыс. телемедицинских консультаций", - привели в тексте слова первого зампреда правительства Подмосковья Светланы Стригунковой.

В пресс-службе рассказали, что беременные могут консультироваться с врачом через интернет в рамках регионального проекта "Наша женская консультация". В ходе онлайн-приема можно получить расшифровку анализов, консультацию психолога, пройти обучение и подготовку к рождению ребенка, познакомиться с врачом, принимающим роды, и многое другое. Для того, чтобы записаться на телемедицинскую консультацию, нужно обратиться к лечащему врачу или к закрепленному за беременной сотруднику.