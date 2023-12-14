В Нижневартовске после сообщения с угрозами эвакуировали школу

В ходе проверки здания опасных предметов не обнаружено

ХАНТЫ-МАНСИЙСК, 14 декабря. /ТАСС/. Сообщение о возможном минировании школы №17 в Нижневартовске Ханты-Мансийского автономного округа появилось в одном из Telegram-каналов и пришло сотрудникам учреждения. Ученики и учителя эвакуированы, идет проверка здания, сообщили ТАСС в оперативных службах региона.

"В одном из Telegram-каналов появилось сообщение о минировании школы №17 в Нижневартовске. Также сообщение пришло ряду сотрудников учреждения. Принято решение об эвакуации учеников и учителей. Дети отправлены домой, занятия временно приостановлены", - сказал собеседник агентства.

По его словам, силовики проверяют здание на наличие опасных предметов.

Позже в Telegram-канале администрации города сообщили, что опасных предметов не обнаружено. Школа работает по расписанию.

В новость внесены изменения (11:44 мск) - добавлена информация об отсутствии опасных предметов в школе.