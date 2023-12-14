Гражданства РФ лишат семерых осужденных из-за совершенных ими преступлений

В пресс-службе столичного ГУ МВД России ранее сообщили, что у двоих ранее принятых в гражданство РФ приезжих изъяли российские паспорта за незаконный оборот наркотиков

МОСКВА, 14 декабря. /ТАСС/. Столичные следователи направили в МВД информацию о семи осужденных для принятия решения о прекращении гражданства России из-за совершенных ими преступлений. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе ГСУ СК по Москве.

"Главным следственным управлением СК РФ по городу Москве <…> в органы МВД России для решения вопроса о прекращении гражданства РФ в отношении семи осужденных направлены вступившие в законную силу копии приговоров", - говорится в сообщении.

По данным ГСУ, осужденные ранее приобрели гражданство России, но совершили преступления, предусмотренные ст. 328 УК РФ (уклонение от прохождения военной и альтернативной гражданской службы), ч. 4 ст. 228.1 УК РФ (незаконные производство, сбыт или пересылка наркотических средств), ч. 2 ст. 205.2 УК РФ (публичные призывы к осуществлению террористической деятельности, публичное оправдание терроризма или пропаганда терроризма), ч. 4 ст. 131 УК РФ (изнасилование) и ч. 3 ст. 132 УК РФ (насильственные действия сексуального характера).

Как пояснили в ведомстве, гражданство РФ прекращается, если получивший его гражданин совершил одно из указанных в ст. 24 закона "О гражданстве Российской Федерации" преступлений. Накануне в пресс-службе столичного ГУ МВД России сообщили, что у двоих ранее принятых в гражданство РФ приезжих изъяты российские паспорта за незаконный оборот наркотиков.