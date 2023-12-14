Директор Малого театра рассказала о состоянии Юрия Соломина

Тамара Михайлова сообщила, что народный артист СССР чувствует себя лучше и готовится к выписке

МОСКВА, 14 декабря. /ТАСС/. Народный артист СССР Юрий Соломин, госпитализированный 6 ноября после потери сознания, чувствует себя лучше и готовится к выписке. Об этом сообщила ТАСС директор Государственного академического Малого театра Тамара Михайлова.

"Юрий Мефодьевич готовится к выписке", - сказала собеседница агентства, отметив, что его состояние "значительно лучше". Отвечая на вопрос о сроках выписки, она отметила: "Мы ждали к концу этой недели, но пока неясно. Может быть, в начале следующей недели. Сейчас доделывают последние анализы".

Как сообщили ранее в пресс-службе Малого театра, худрук перенес инсульт в легкой форме.

Соломину 88 лет. С 1961 года он преподает в Высшем театральном училище им. Щепкина, является профессором кафедры актерского мастерства. С 1988 года занимает пост художественного руководителя Малого театра. Артист сыграл почти в 60 фильмах и сериалах.