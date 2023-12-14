В Подмосковье в 2024 году обеспечат протезами около 3,5 тыс. человек

Оформить льготу можно электронно

МОСКВА, 14 декабря. /ТАСС/. Власти Подмосковья планируют в следующем году обеспечить протезами около 3,5 тыс. жителей, сообщила пресс-служба министерства социального развития региона.

"В регионе бесплатную протезно-ортопедическую помощь и слуховые аппараты получает свыше 2,5 тыс. жителей, а в следующем году мы планируем обеспечить необходимыми протезами порядка 3,5 тыс. льготников", - приводятся в сообщении слова министра социального развития Подмосковья Людмилы Болатаевой.

Отмечается, что слухопротезирование и протезно-ортопедическая помощь предоставляется жителям Подмосковья, не имеющим группы инвалидности. Также необходимость в протезировании должна быть подтверждена медицинской справкой. Оформить льготу можно электронно, подав заявление на региональном портале госуслуг.