Новый сезон Национальной технологической олимпиады объединит более 141 тыс. участников

Самыми популярными направлениями на регистрации стали "Искусственный интеллект", "Разработка компьютерных игр" и "Информационная безопасность"

МОСКВА, 14 декабря. /ТАСС/. Свыше 141 тыс. школьников и студентов из России и ряда зарубежных государств прошли регистрацию на участие в девятом сезоне Национальной технологической олимпиады (НТО). Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе Кружкового движения Национальной технологической инициативы.

"Завершилась регистрация участников на Национальную технологическую олимпиаду (НТО), входящую в президентскую платформу "Россия - страна возможностей". Всего заявки на участие в девятом сезоне самых масштабных в России командных инженерных соревнованиях подали более 141 тыс. школьников и студентов из всех регионов страны и семи зарубежных государств: Азербайджана, Белоруссии, Казахстана, Киргизии, Молдовы, Узбекистана и Черногории", - сообщили в организации.

Самыми популярными направлениями среди участников регистрации стали "Искусственный интеллект", "Разработка компьютерных игр" и "Информационная безопасность". В организации профилей участвуют вузы и технологические компании. По словам генерального директора АНО "Россия - страна возможностей", ректора РАНХиГС Алексея Комиссарова, наибольшее количество заявок (23 тыс.) направили жители Московской области, среди лидеров по активности - представители Новосибирской области, Санкт-Петербурга и Москвы. Активно участвуют в НТО и жители новых регионов России.

"Задача правительства - поддержать молодежь, предоставить широкие возможности, чтобы интерес к инженерным наукам и инновациям перерос в дело жизни. Именно высококвалифицированные кадры будут развивать нашу страну и укреплять технологический суверенитет, о важности которого неоднократно говорил президент России", - цитирует пресс-служба вице-премьера РФ Дмитрия Чернышенко, который возглавляет оргкомитет олимпиады совместно с первым заместителем руководителя Администрации президента РФ Сергеем Кириенко.

Школьникам хорошие результаты на олимпиаде обеспечивают получение 100 баллов ЕГЭ по профильным предметам при поступлении в вузы. Студентам - дают возможность льготного поступления в магистратуру вузов-партнеров НТО и способствуют прохождению стажировок. На этапах олимпиады, следующих за регистрацией, старшеклассники и студенты пройдут командный отборочный тур, после чего примут участие в финальных соревнованиях (февраль-апрель). Итоги сезона будут подведены весной 2024 года.

НТО проводится при координации Минобрнауки РФ совместно с АНО "Россия - страна возможностей" и при поддержке Российского движения детей и молодежи "Движение Первых", АСИ и Платформы НТИ. Проектный офис НТО развернут на базе НИУ ВШЭ при методическом сопровождении Ассоциации участников технологических кружков (Кружковое движение НТИ). Общий охват олимпиады с 2015 года превысил 660 тыс. участников.