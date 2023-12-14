Госдума расширяет круг лиц, которые могут представлять интересы призывников

В частности, из статьи о досудебном порядке подачи жалобы исключается уточнение о том, что от лица призывника может выступать только его законный представитель

МОСКВА, 14 декабря. /ТАСС/. Госдума приняла во втором чтении поправку о расширении круга лиц, которые могут выступать представителями граждан, подлежащих призыву на военную службу. Поправку приняли в рамках второго чтения законопроекта о закреплении в качестве полномочий органов власти субъектов РФ определения порядка взаимодействия юридических бюро с участниками государственной и негосударственной систем бесплатной юридической помощи.

Авторами поправки стали главы комитетов Госдумы и Совета Федерации по законодательству и госстроительству Павел Крашенинников и Андрей Клишас. Изменения вносятся в закон "О воинской обязанности и военной службе". В частности, из статьи о досудебном порядке подачи жалобы исключается уточнение о том, что от лица призывника может выступать только его законный представитель.

По действующим нормам, решение о применении в отношении призывников временных мер, направленных на явку в военкомат, могут быть обжалованы в досудебном порядке. При этом принятый в июле этого года закон устанавливал, что жалоба в досудебном порядке может быть подана только гражданином лично или его законным представителем (например, родителем, опекуном или попечителем). Ранее подавать такую жалобу в досудебном порядке могли полномочные представители гражданина, которыми вправе выступать в том числе адвокаты.