В Подмосковье продлили действие льготы по транспортному налогу для участников СВО

Депутаты Московской областной думы утвердили продление действующей льготы до 1 января 2025 года

МОСКВА, 14 декабря. /ТАСС/. Депутаты Московской областной думы на заседании в четверг утвердили продление действующей льготы по транспортному налогу для участников специальной военной операции до 1 января 2025 года.

"До 1 января 2025 года продлевается срок действия льготы для военнослужащих, принимающих участие в специальной военной операции, в виде освобождения от уплаты транспортного налога в отношении одного транспортного средства с мощностью до 150 лошадиных сил", - сказал в ходе заседания Мособлдумы министр экономики и финансов Подмосковья Дмитрий Прянчиков.

В пресс-службе Мособлдумы пояснили, что ранее предусматривалось действие льготы до конца 2023 года.

В свою очередь председатель Мособлдумы Игорь Брынцалов добавил, что соответствующая льгота была введена в Московской области в 2023 году по просьбам семей участников СВО.

"Эта льгота вошла в единый стандарт региональных мер поддержки, который был разработан рабочей группой по вопросам СВО под председательством первого заместителя председателя Совета Федерации Андрея Турчака. Помимо этого, в стандарт вошел и ряд других мер, которые реализуются в нашем регионе. Это льготное горячее питание для детей участников СВО в учебных заведениях, бесплатное посещение занятий в кружках и секциях, освобождение от платы в детских садах и многое другое", - подчеркнул Брынцалов.

Он добавил, что депутатский корпус систематически проводит встречи с семьями участников СВО. "Обратная связь, полученная от семей наших бойцов в ходе встреч, позволяет нам узнавать их потребности, оказывать им поддержку и формировать перечень запросов, по которым будут приняты решения, в том числе и законодательные", - добавил он.