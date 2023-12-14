ГД приняла во втором чтении законопроект о подаче электронных жалоб по уголовным делам

Жалоба должна быть подписана усиленной квалифицированной электронной подписью и не должна содержать в том числе сведения, составляющие гостайну, затрагивающие безопасность государства или права несовершеннолетних

МОСКВА, 14 декабря. /ТАСС/. Госдума приняла на пленарном заседании во втором чтении законопроект, который предусматривает возможность подачи в электронном виде ходатайств, заявлений, жалоб и требований в рамках уголовного производства в прокуратуру и следственные органы.

Документ внесен в марте в палату группой сенаторов и депутатов и принят в первом чтении в июле. Сейчас законодательством предусмотрена возможность подачи в суд ходатайства, заявления, жалобы, а также изготовления судебного решения в форме электронного документа. В изначальной редакции законопроекта предлагалось дополнить Уголовно-процессуальный кодекс РФ положениями о том, что ходатайство, заявление, жалоба, представление, требование, не содержащие охраняемую федеральным законом тайну, могут быть поданы в электронном виде, в том числе в форме электронного документа, прокурору, следователю, руководителю следственного органа, в орган дознания или дознавателю. Такие изменения предлагалось внести в статью 474.1 кодекса о порядке использования электронных документов в уголовном судопроизводстве. Во втором чтении была принята поправка, которая меняет название этой статьи на "Порядок использования электронных документов в ходе судебного производства"

Еще одна поправка дополняет кодекс статьей 474.2 о порядке использования электронных документов в ходе досудебного производства. Уже в этой статье устанавливается, что ходатайство, заявление, жалоба, представление, требование при наличии технической возможности могут быть поданы прокурору, следователю, руководителю следственного органа, в орган дознания, дознавателю в форме электронного документа. При этом документ должен быть подписан усиленной квалифицированной электронной подписью и не должен содержать в том числе сведения, составляющие гостайну, затрагивающие безопасность государства или права несовершеннолетних. Также устанавливается, что простой электронной подписью могут быть подписаны ходатайства об ознакомлении с материалами уголовного дела, о получении копий процессуальных документов и об участии в следственных действиях. Кроме того, в форме электронного документа станет возможно изготавливать копии обвинительного заключения, обвинительного акта, обвинительного постановления.

Кроме того, предусматривается возможность получения участником уголовного судопроизводства через Единый портал государственных и муниципальных услуг копии постановления, обвинительного заключения, обвинительного постановления и других процессуальных документов, изготовленных в форме электронного документа. При этом возможность использования таких документов указанным лицом не должна быть ограничена в связи с примененной к нему мерой пресечения или назначенным наказанием.

Также через портал могут быть направлены повестка или уведомление лицу, давшему на это согласие.