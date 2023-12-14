ГД дала семьям погибших в СВО экс-сотрудников ОВД право на жилищные выплаты

Соответствующий законопроект приняли на пленарном заседании сразу во втором и третьем чтениях

МОСКВА, 14 декабря. /ТАСС/. Госдума на пленарном заседании приняла сразу во втором и третьем чтениях законопроект о праве семей бывших сотрудников органов внутренних дел (ОВД) и прокуроров, погибших в зоне спецоперации, воспользоваться положенной им единовременной соцвыплатой на приобретение или строительство жилья.

Документ был внесен на рассмотрение палаты членами рабочей группы по вопросам СВО во главе с первым вице-спикером Совфеда, секретарем генсовета "Единой России" Андреем Турчаком. Поправками дополняются законы о социальных гарантиях сотрудникам ОВД, ряда федеральных органов исполнительной власти и о прокуратуре РФ. Так, преимущественное право на получение жилищной выплаты распространяется на всех ветеранов боевых действий из числа сотрудников ОВД, а не только на тех, кто участвовал в боевых действиях на территории Афганистана, как установлено сегодня.

Согласно документу жилищная выплата будет предоставляться членам семьи и родителям экс-сотрудника ОВД в случае его гибели в период прохождения военной службы по контракту, призыва на военную службу по мобилизации или пребывания в добровольческом формировании. Речь идет о сотрудниках, принятых на учет в качестве имеющих право на получение жилищной выплаты. Единовременная социальная выплата будет предоставляться в течение одного года со дня гибели такого сотрудника.

Аналогичные нормы распространяются на членов семей и родителей сотрудников Федеральной службы исполнения наказания, Федеральной службы судебных приставов, Федеральной таможенной службы и МЧС. Как отмечал ранее Турчак, случаи гибели таких сотрудников в ходе СВО сегодня по закону не относятся к основаниям, по которым их близкие могут получить право на жилищную выплату.

Единовременная соцвыплата на жилье также предоставляется членам семьи, проживавшим совместно с прокурором, который вышел на пенсию или приостановил свою службу из-за призыва по мобилизации, заключения контракта о военной службе или добровольном содействии в выполнении задач, возложенных на Вооруженные силы РФ. Речь идет о прокурорах, которые имели право на получение такой выплаты и погибли в ходе спецоперации. Выплата будет предоставляться в течение одного года со дня гибели такого прокурора.

Действие новых норм распространяется на правоотношения, возникшие с 24 февраля 2022 года.