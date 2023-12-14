РАНХиГС и Академия наук Таджикистана заключили соглашение о сотрудничестве

Стороны намерены вести совместные научные разработки, готовить научно-педагогических работников, а также организовывать взаимные стажировки молодых ученых

ДУШАНБЕ, 14 декабря. /ТАСС/. Российская академия народного хозяйства и государственной службы при президенте РФ (РАНХиГС, Президентская академия) и Национальная академия наук Таджикистана (НАНТ) заключили соглашение о сотрудничестве. Стороны планируют вести совместные научные разработки, готовить научно-педагогических работников, а также организовывать взаимные стажировки молодых ученых, сообщила ТАСС проректор РАНХиГС Полина Немировченко в ходе церемонии подписания документа в Душанбе.

"Я думаю, что наши знания, наши ученые, наши наработки, которые сейчас уже в Российской Федерации достаточно известны, будут полезны ученым Таджикистана. Планируем определить актуальные направления, которые сможем совместно исследовать, вести научные разработки, организовывать стажировки молодых ученых, заниматься подготовкой научно-педагогических работников и, конечно же, готовить публикации в научных журналах, рецензируемых в ВАК России и Таджикистана (Высшей аттестационной комиссии - прим. ТАСС)", - сказала она.

Также проректор подчеркнула, что это соглашение является первым для РАНХиГС по взаимодействию с академиями наук стран Центральной Азии. "Кроме того, у Президентской академии есть право формирования диссертационных советов и самостоятельного присуждения ученых степеней. В этом контексте важно иметь возможность приглашать кандидатов и докторов наук НАНТ для участия в составе этих диссоветов", - сказала Немировченко.

Соглашение со стороны НАНТ подписал вице-президент академии Абдусаттор Саидов. "РАНХиГС является очень престижной научной организацией и вносит очень большой вклад в подготовку кадров госслужащих, и мы намерены в дальнейшем наладить хорошее сотрудничество с Президентской академией в различных областях науки, в том числе и по подготовке молодых ученых, а также совместным публикациям в российских журналах", - сказал он.

РАНХиГС является крупнейшим вузом в России, который имеет 47 филиалов в регионах.