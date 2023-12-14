Путин: средняя продолжительность жизни в РФ по итогам 2023 года составит 74 года

МОСКВА, 14 декабря. /ТАСС/. Средняя продолжительность жизни в России по итогам текущего года может составить 74 года, тогда как в 2021 году этот показатель составлял 70,06 года. Об этом президент РФ Владимир Путин заявил на прямой линии и пресс-конференции.

"Есть такой интегрированный показатель - рост продолжительности жизни. То, о чем мы всегда говорим и к чему мы стремимся. Посмотрите, динамика какая: в 2021 году продолжительность жизни в России [составляла] 70,06, 2022 год - 72,73, а вот в 2023-м ожидается 74 года. Все-таки это показатель того, как в целом на важнейшем социальном показателе отражаются усилия государства и в сфере экономики, и в сфере социальной политики", - сказал глава государства.