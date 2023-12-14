Путин назвал востребованным участие бойцов СВО в патриотическом воспитании

Президент согласился с высказыванием, что войны выигрывают не полководцы, а учителя и священники

МОСКВА, 14 декабря. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин назвал в высшей степени востребованным участие бойцов специальной военной операции (СВО) в патриотическом воспитании школьников и молодежи. Такую оценку глава государства дал в ходе прямой линии и пресс-конференции.

"Что касается востребованности таких людей в процессе воспитания школьников, молодых людей, она [эта работа] в высшей степени востребована. Это очевидные вещи, особенно на переломном моменте развития нашей страны, как у нас сейчас. Свыше тысячи ваших коллег и товарищей по оружию, которые отслужили и вернулись, работают в школах и с детскими подростковыми коллективами. Мы будем расширять эту работу", - сказал Путин.

Президент привел в пример слова первого канцлера Германской империи Отто фон Бисмарка о том, что войны выигрывают не полководцы, а учителя и священники, и отметил, что согласен с этим высказыванием.

"Это правильно. Это точно абсолютно. Вот это воспитание молодых людей в духе патриотизма в самом хорошем смысле слова. Уже начинаем это делать и совершенно точно продолжим. <…> Одно дело - прочитать в книжке, кино посмотреть патриотическое, а другое - передать на личном примере. Самое лучшее воспитание - на личном примере. Кто это может сделать лучше, чем вы?", - сказал Путин, отвечая на вопрос бойца штурмовой бригады Министерства обороны России "Ветераны" Сергея Соболева.