В ГД планируют обсудить вопросы кадровой политики в здравоохранении

Вице-спикер Госдумы Владислав Даванков отметил, что "выпускников медвузов много, а врачей в поликлиниках не хватает"

МОСКВА, 14 декабря. /ТАСС/. Межкомитетская рабочая группа и эксперты планируют обсудить в Госдуме с представителями Минздрава, Минтруда и Минфина кадровые вопросы в сфере здравоохранения. Об этом сообщил вице-спикер Госдумы Владислав Даванков ("Новые люди") по итогам презентации закрытого доклада Счетной палаты.

"Счетная палата представила закрытый доклад. К кадровой политике в здравоохранении серьезные замечания. Выпускников медвузов у нас много, а врачей в поликлиниках не хватает <…>. Планируем мероприятие с участием Минздрава, Минтруда, Минфина и других ведомств, чтобы представить конкретные решения", - цитирует Даванкова пресс-служба.

В пресс-службе отметили, что рабочая группа и экспертный совет проведут мероприятие в начале 2024 года.

Документ представили на совместном заседании рабочих групп думских комитетов по охране здоровья и по контролю и экспертного совета при Даванкове, сообщили в пресс-службе фракции "Новые люди". По итогам мероприятия уже началась межведомственная работа.