Путин: правительство продолжит работу над решением проблемы с обмелением Волги

Планируется создать специальную правительственную комиссию и проверить законность капитального строительства в пределах береговой полосы

МОСКВА, 14 декабря. /ТАСС/. Кабмин РФ продолжит работать над решением проблемы, связанной с обмелением Волги. Об этом президент РФ Владимир Путин заявил на прямой линии и пресс-конференции.

"Правительство работает над этим и не бросит это на самотек в прямом и переносном смысле этого слова", - сказал он.

Глава государства отметил, что существует конфликт интересов между энергетиками и другими водопользователями в низовьях. "Энергетики хотят держать высокий уровень для того, чтобы объем электроэнергии с Волжского каскада, с электростанции, был достаточным для того, чтобы обеспечить интересы промышленности и комбыта, а другие водопользователи в низовьях хотят, чтобы река была более полноводной. Моряки и судовладельцы хотят, чтобы фарватер был обеспечен и чтобы он был поглубже", - добавил президент.

В начале ноября спикер Госдумы Вячеслав Володин сообщил, что палата возьмет на контроль проблему обмеления Волги и Дона. 14 ноября Госдума на пленарном заседании приняла два обращения - к правительству и Генеральной прокуратуре - в связи с обмелением Волги и Дона. Предлагается создать специальную правительственную комиссию и проверить законность капитального строительства в пределах береговой полосы.

Уже более 60 лет на Волге действует Волжско-Камский каскад из 11 крупных водохранилищ. Созданная и управляемая человеком система находится в сильнейшей зависимости от природных факторов. В разных природных условиях гарантированно снабжать водой все отрасли - навигацию, энергетику, сельское хозяйство, обеспечивать питьевой и хозяйственной водой десятки миллионов человек - удается исключительно за счет возможности регулирования водохранилищ. При этом водность Волги циклична, а с начала 2000-х годов на реке началась маловодная фаза.