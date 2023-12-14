СМИ: беженцы снова начали прибывать на открытый Финляндией КПП на границе с Россией

Девять человек обратились с просьбой о предоставлении убежища, пишет Ilta-Sanomat

СТОКГОЛЬМ, 14 декабря. /ТАСС/. Девять человек подали заявление на получение международной защиты на финском контрольно-пропускном пункте (КПП) "Ниирала" на границе с Россией, который был открыт в ночь на четверг. Об этом сообщила газета Ilta-Sanomat.

"Пограничники Северной Карелии сообщили, что девять человек обратились с просьбой о предоставлении убежища", - утверждает издание.

В ночь на четверг пресс-служба финского кабмина сообщила, что правительство Финляндии возобновило на один месяц работу КПП "Ваалимаа" и "Ниирала" на границе с Россией. Как уточнил на пресс-брифинге 12 декабря представитель Пограничной службы Финляндии Микко Лехмус, страна решила открыть именно эти пункты пересечения границы, так как они наиболее удобны для людей, живущих по обе стороны границы и периодически посещающих своих родственников. Они также наиболее подходят для дипломатических и грузовых перевозок.

Всего на финско-российской границе восемь КПП, оставшиеся шесть будут закрыты до 14 января 2024 года из-за роста притока беженцев, который вызвал беспокойство финских властей.