Жители Копейска пожаловались на львиц, ревущих в морозы в вагончике цирка

В пресс-службе администрации города обещали ТАСС прокомментировать ситуацию позже

ЧЕЛЯБИНСК, 14 декабря. /ТАСС/. Жители Копейска пожаловались зоозащитнику, президенту фонда зоозащиты "Спаси меня" Карену Даллакяну на содержание цирком шапито двух львиц в вагончике на улице во время морозов. Информацию об этом зоозащитник подтвердил ТАСС.

"По жалобе жителей Копейска мы ездили. Там все плохо, нарушаются правила и условия содержания. Там две львицы находятся в прицепе, в клетках для транспортировки, где невозможно животному встать в полный рост", - сказал собеседник агентства. Он добавил, что жители города испугались звериного рева, доносящегося из вагончика. "Прицеп огорожен железяками, его охраняет собака. Люди беспокоятся, они ежедневно ходят мимо прицепа, в том числе дети идут в школу", - пояснил зоозащитник.

На месте было установлено, что к прицепу через дорогу идет электрический провод, к которому подключены обогреватели, расположенные непосредственно у клеток. "В морозы это все продолжается. Это пожароопасно", - рассказал Даллакян. По информации зоозащитника, владелец шапито имеет лицензию, выданную в Алтайском крае. Как вагончик оказался в Челябинской области, должны установить надзорные органы.

В пресс-службе администрации Копейска обещали ТАСС прокомментировать ситуацию позже.