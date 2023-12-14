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14 декабря, 10:00
Прямая линия и большая пресс-конференция Путина
Путин сообщил, что РФ увеличит поставки лекарств и медпрепаратов в сектор Газа
РФ увеличит поставки лекарств и медпрепаратов в сектор Газа, сообщил Путин.
Новость дополняется
Теги:
Прямая линия и большая пресс-конференция Путина