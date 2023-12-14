Путин предложил повысить подъемные по программе "Земский доктор" в новых регионах

МОСКВА, 14 декабря. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин предложил увеличить подъемные по программе "Земский доктор" в новых регионах РФ - до 2 млн рублей для врачей и до 1 млн рублей - для фельдшеров.

"По поводу создания дополнительных стимулов. Если заработная плата (медработников - прим. ТАСС) конкурентоспособна, как доктор сказал, то, что нужно <…> сделать? Нужно, может быть, так же, как на Дальнем Востоке, повысить первоначальные подъемные для "Земского доктора". Для докторов - до 2 млн рублей, а для фельдшеров - до миллиона рублей. И это будет, мне кажется, хорошим стимулом", - сказал он на прямой линии и пресс-конференции.