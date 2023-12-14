Путин поблагодарил жителей России, которые сердечно относятся к нуждам фронта

По словам президента, было собрано более 10 млрд рублей пожертвований

МОСКВА, 14 декабря. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин поблагодарил жителей страны, которые откликаются и сердечно относятся к нуждам тех, кто на фронте. По его словам, было собрано более 10 млрд рублей пожертвований.

"Что касается того, что люди откликаются. "Народный фронт" активно работает, создали движение "Все для победы", собрали. Конечно, государство может обойтись без поддержки, но остановить невозможно. От всего сердца хочу поблагодарить наших граждан, которые сердечно относятся к нуждам фронта, нуждам наших ребят. Свыше 10 млрд рублей пожертвований. Конечно, когда у нас экономика на подъеме - у нас есть эти средства, но то, что люди от себя направляют - сети плетут, варежки и носки вяжут. 3 млн писем дети написали!" - сказал он на прямой линии и пресс-конференции.

С начала специальной военной операции в каждом субъекте РФ была организована поддержка военных на региональном и муниципальном уровнях, а также на уровне отдельных организаций. В зону СВО поставляются, в том числе, собранные за счет компаний и неравнодушных граждан гуманитарная помощь, спецодежда, расходные материалы, маскировочные сети. Кроме того, закупаются беспилотные летательные аппараты, которые используются для разведки, рации, бинокли и прочие необходимые в зоне боевых действий вещи.

Путин неоднократно благодарил волонтеров за их труд, отмечал, что они помогают сейчас и напрямую участникам СВО, и их семьям в тылу. В целом президент убежден, что чувство сопричастности, стремление помочь нуждающимся "присутствует на протяжении всей истории существования страны, передается из поколения в поколение".