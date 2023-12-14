СК начал проверку в Крыму после обращения к Путину из-за аварийного спортзала

С просьбой помочь в ремонте к президенту обратились школьники из села Солнечная Долина во время прямой линии

СИМФЕРОПОЛЬ, 14 декабря. /ТАСС/. Главное следственное управление СК по Республике Крым и Севастополю начало проверку после обращения к президенту РФ Владимиру Путину по поводу аварийного состояния спортзала в селе Солнечная долина, сообщается в Telegram-канале Следственного комитета России.

"В ходе видеообращения ребята, которые занимают призовые места на региональных и всероссийских соревнованиях, рассказали главе государства о том, что занимаются в ненадлежащих санитарных условиях <...> В ГСУ СК России по Республике Крым и Севастополю по данному факту организована проверка на предмет халатности уполномоченных должностных лиц (по ч. 1 ст. 293 УК РФ)", - говорится в сообщении.

С просьбой помочь в ремонте спортзала к президенту обратились школьники из села Солнечная Долина во время прямой линии и пресс-конференции. По словам детей, ремонт в здании не проводили более 40 лет, в итоге полы в спортзале прогнили, а стены покрылись плесенью. При этом местные власти, как следует из видеообращения, никак не отреагировали на просьбы тренеров.