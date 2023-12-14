Путин заявил, что охоты на ведьм в делах обвиняемых в вымогательстве журналистов нет

Президент таким образом прокомментировал ситуацию с журналисткой Александрой Баязитовой

МОСКВА, 14 декабря. /ТАСС/. Охоты на ведьм в делах против журналистов по обвинениям в вымогательстве нет. Об этом заявил президент России Владимир Путин на прямой линии и пресс-конференции.

Один из журналистов, присутствующих в зале, указал на то, что прокуратура потребовала 14 лет лишения свободы за вымогательство журналистке Александре Баязитовой. Он задался вопросом о том, "где проходит грань" между наказанием настоящих вредителей и охотой на ведьм, и не "пора ли переписать некоторые статьи УК".

В ответ на это президент указал: "Ну, не перегибайте, какая охота на ведьм? Я не знаю этой ситуации до детали. Ну, что там, охота на ведьм? А что она такого сделала, чтобы на нее охотиться? Она что, какой-то там крупный оппозиционный деятель, что ли? Что такое она сделала, что на нее охотиться надо. Никто, я уверен, на нее не охотится".