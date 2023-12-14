Путин высказался о строгости наказания за экономические преступления

Президент признался, что сам "оторопевает", когда за экономические преступления людей осуждают на срок в 14-15 лет

МОСКВА, 14 декабря. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин признался, что сам "оторопевает", когда за экономические преступления людей осуждают на срок в 14-15 лет, но пока закон существует, его надо выполнять.

"Вы понимаете, вот когда вы сейчас говорите такие вещи, а я тоже слышу же, вижу, когда там за какое-то экономическое преступление 14 лет, 15 лет, откровенно говоря, я сам немножко оторопел, когда об этом услышал. Я знаю об этом, вообще как-то перебор, это очевидно", - сказал президент на прямой линии и пресс-конференции.

Вместе с тем Путин отметил, что во многих странах складываются сроки за экономические преступления: налоговые преступления, в сфере антимонопольной деятельности, борьба с картелями, в результате люди получают там запредельные сроки - по 100 лет. "Но это почему так происходит? Потому что общество и законодатель исходят из того, что на определенном этапе развития общества, экономики общественная опасность таких деяний велика настолько, что это требует соответствующей, адекватной, как считают законодатели, реакции по пресечению этой неправомерной деятельности", - подчеркнул президент РФ. "То, что над этим надо подумать, это верно. Пока закон существует, его надо исполнять", - добавил глава государства.

В качестве примера президент привел бывшего министра по вопросам Открытого правительства РФ Михаила Абызова, которому прокуратура затребовала 19,5 года лишения свободы. По его словам, много это или мало, должен подумать законодатель. Также глава государства вспомнил фильм "Белорусский вокзал", где советский актер Анатолий Папанов играет бухгалтера крупного советского предприятия и постоянно находится в конфронтации с молодым директором, который просит его нарушить какую-то инструкцию. "Герой Папанова ему отвечает: "Вот вы такой молодой, энергичный. Может быть, вы правы, но если вы правы, вы такой энергичный, идите и добейтесь отмены этой инструкции. А пока она действует, я буду ее соблюдать". В этом ведь тоже что-то есть. В этом стабильность правовой системы. И значит, понимание в обществе того, что чего стоит. И как общество оценивает содеянное", - подчеркнул президент.

Он согласился, что это не значит, что не нужно ничего не менять, и пообещал попросить и соответствующим образом отреагировать на такую практику Госдуму.

Дело Абызова

Гособвинение во время прений сторон попросило приговорить бывшего министра по вопросам Открытого правительства Михаила Абызова к 19,5 года лишения свободы, а также назначить ему штраф в размере 470 млн рублей. Для остальных фигурантов прокурор попросил сроки от 7 лет до 18,5 года лишения свободы с различными штрафами. Абызов вину не признает и попросил суд его оправдать.

Михаил Абызов в 2012-2018 гг. занимал пост министра по вопросам Открытого правительства. Он был задержан 26 марта 2019 года, на следующий день Басманный суд Москвы санкционировал его арест. Кроме него, по делу проходят Николай Степанов, Максим Русаков, Сергей Ильичев, Александр Пелипасов, Галина Фрайденберг, Инна Пикалова, Екатерина Заяц, Олег Серебренников, Руслан Власов, Оксана Роженкова и Яна Балан. В зависимости от роли каждого они обвиняются в создании преступного сообщества и участии в нем, мошенничестве в особо крупном размере, легализации денежных средств, полученных в результате совершения преступления, коммерческом подкупе и незаконном участии в предпринимательской деятельности. Потерпевшей стороной в рамках уголовного дела признаны миноритарии компаний "Сибэко" и РЭС, а также ФГУП "Алмазювелирэкспорт". Следствие установило, что в результате противоправных действий фигурантов было похищено более 4 млрд рублей.