Путин: около 22 тыс. ветеранов из Донбасса подтвердили свой статус после вхождения в РФ

Президент отметил, что в ДНР и ЛНР уже выдали около 3,7 тыс. удостоверений ветерана боевых действий российского образца

МОСКВА, 14 декабря. /ТАСС/. Около 4,5 тыс. ветеранов боевых действий из Донецкой Народной Республики (ДНР) и 17,5 тыс. из Луганской Народной Республики (ЛНР) подтвердили свой статус после вхождения республик в состав РФ. Об этом в ходе прямой линии и пресс-конференции сообщил президент Владимир Путин.

С вопросом о получении российских льгот к главе государства обратилась военнослужащая-медик Юлия Береза, которая в 2022 году была мобилизована в Народную милицию ДНР. Получив удостоверение ветерана боевых действий республики, она не смогла получить льготы, положенные по российскому законодательству.

Как отметил президент, проблема заключается в том, что военнослужащие заключали контракты в период, когда ДНР и ЛНР не входили в состав РФ.

"Вот эти бумаги, которые вы оформили, которые дают льготы в рамках ДНР или ЛНР, там есть один из путей признания их на территории РФ. А есть другой способ решения проблемы - выдача соответствующих документов прямо от имени РФ, и сейчас созданы комиссии соответствующие. И в Донецкой республике, и в Луганской республике они работают, эти комиссии. В ДНР, по-моему, уже 4,5 тыс. человек подтвердили свои права, в Луганской республике - 17,5 тыс. подтвердили свои права", - сказал Путин.

Он также отметил, что в ДНР и ЛНР выдано уже около 3,7 тыс. удостоверений ветерана боевых действий российского образца. "Если что-то пока еще не доделано, уверен, мы сделаем и доведем эту работу до конца", - добавил президент.