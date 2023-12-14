Путин обещал разобраться с вопросом газификации в Ярославской области

Президент отметил, что зафиксировал для себя этот вопрос

МОСКВА, 14 декабря. /ТАСС/. Вопрос с газификацией в селе Елпатьево в Ярославской области будет рассмотрен. Об этом президент РФ Владимир Путин заявил на прямой линии и пресс-конференции.

"Сейчас на экранах бегут строчки, одна из них вот такая: "Елпатьево, Ярославской области. Просьба подвести газ". Обязательно посмотрим. Сейчас, может быть, еще вернемся к вопросу, связанному с газификацией",- сказал президент, отметив, что зафиксировал для себя этот вопрос от зрителя.

В июне 2020 года президент РФ Владимир Путин поручил "Газпрому" и ответственным ведомствам обеспечить завершение газификации регионов РФ в два этапа: к 2024 году и к 2030 году. В новую программу газоснабжения и газификации "Газпрома" на 2021-2025 годы вошли 72 региона. За пять лет планируется построить около 24,4 тыс. км газопроводов и подвести газ к 3 тыс. 632 населенным пунктам. В результате уровень газификации в РФ должен возрасти с 71,4% до 74,7%.