Путин заявил об отмене для пенсионеров комиссии за уплату ЖКХ

Ведущий Павел Зарубин отметил, что поступило много вопросов на эту тему

МОСКВА, 14 декабря. /ТАСС/. Решение отменить комиссию при оплате услуг ЖКХ пенсионерами принято, заявил президент РФ Владимир Путин в ходе прямой линии и пресс-конференции.

"А вот разве это правильно, что за примитивную услугу (оплата ЖКХ - прим. ТАСС), нужно еще платить комиссию банку?" - поинтересовался ведущий Павел Зарубин у президента. Он отметил, что поступило много вопросов на эту тему.

"Это неправильно, особенно если это касается пенсионеров. И решение только что принято, комиссия уплачиваться пенсионерами не будет", - сказал Путин.

Как ранее сообщалось, Совет Федерации 13 декабря одобрил на пленарном заседании закон об отмене банковских комиссий с обязательных коммунальных платежей для физических лиц из числа нуждающихся в социальной поддержке. Согласно закону, комиссионное вознаграждение не будет взиматься за перечисление платы за жилищно-коммунальные услуги, пеней за просроченную или неполную оплату с физических лиц, которые нуждаются в социальной поддержке. Перечень категорий таких лиц установит правительство РФ.