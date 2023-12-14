В Херсонской области заявили, что почти 2 тыс. ставок медиков остаются вакантными

Председатель правительства региона Андрей Алексеенко отметил, что за последние месяцы благодаря программе "Земский доктор" в область смогли привлечь 13 квалифицированных специалистов

ГЕНИЧЕСК, 14 декабря. /ТАСС/. Херсонской области не хватает врачей и среднего медперсонала, остаются вакантными почти 2 тыс. ставок в этой сфере, сообщил ТАСС председатель правительства региона Андрей Алексеенко.

Президент России Владимир Путин на прямой линии и пресс-конференции предложил увеличить подъемные по программе "Земский доктор" в новых регионах РФ - до 2 млн рублей для врачей и до 1 млн рублей - для фельдшеров.

"Врачей и среднего медперсонала остро не хватает и в Херсонской области. Именно поэтому у нас постоянно вахтовым методом работают <...> [врачи] из других регионов страны - просто спасают ситуацию. Также спасибо Минздраву России, заработала программа "Земский врач" - только за последние месяцы мы смогли привлечь уже 13 квалифицированных медиков. А всего с начала года в область привлечены и трудоустроены более 150 медиков, из них более 50 врачей. Но и этого для региона крайне мало. В медучреждениях Херсонской области сегодня остаются вакантными почти 2 тыс. ставок медсестер, фельдшеров и врачей", - сказал Алексеенко.

Он отметил, что ключевой вопрос для приезжающих специалистов - это жилье. "И сейчас мы по областной программе в том числе и для них начинаем строить современные быстровозводимые дома. Причем полностью благоустроенные, с ремонтом и мебелью, с участками земли. Безусловно, мы поддерживаем решение президента о проработке дополнительных мер поддержки медиков, приезжающих работать в новые регионы России", - добавил Алексеенко.