ГД уточнила список преступлений, за которые в колониях будут содержать отдельно

Соответствующий законопроект приняли сразу во втором и третьем чтениях

МОСКВА, 14 декабря. /ТАСС/. Госдума на пленарном заседании приняла сразу во втором и третьем чтениях законопроект, уточняющий перечень преступлений, подозреваемые и обвиненные в совершении которых будут отдельно содержаться в следственных изоляторах (СИЗО) и других местах лишения свободы.

Документ был внесен в Госдуму группой депутатов в сентябре 2019 года, поправками дополняется закон "О содержании под стражей подозреваемых и обвиняемых в совершении преступлений". Так, устанавливается, что отдельно от других должны содержаться подозреваемые и обвиняемые в совершении террористического акта и содействии террористической деятельности, а также в захвате заложников, в организации незаконного вооруженного формирования или участии в нем, в бандитизме, организации преступного сообщества и в занятии высшего положения в преступной иерархии.

Кроме того, отдельно от других в СИЗО и колониях будут содержаться подозреваемые и обвиняемые в убийстве и умышленном причинении тяжкого вреда здоровью, похищении человека, торговле людьми, в грабеже и разбое, в заражении ВИЧ-инфекцией, а также в изнасиловании. Такие же нормы распространяются на матерей, подозреваемых или обвиняемых в убийстве новорожденного.

Документ также вносит изменения в закон "О государственной защите судей, должностных лиц правоохранительных и контролирующих органов". Согласно поправкам ко второму чтению законопроекта, госзащите будут подлежать должностные лица таможенных органов, работники налоговых и антимонопольных органов, Росфинмониторинга, а также граждане, замещающие госдолжности и состоящие не госслужбе в Счетной палате РФ. Устанавливается, что госзащите также будут подлежать другие категории госслужащих, определяемые правительством РФ.