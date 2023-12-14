Игорь Стрелков не признал в суде вину в призывах к экстремизму

Следующее заседание назначено на 20 декабря

МОСКВА, 14 декабря. /ТАСС/. Бывший министр обороны ДНР Игорь Стрелков (Гиркин) в ходе первого заседания суда по существу его уголовного дела не признал вину в экстремизме. Об этом ТАСС рассказал адвокат подсудимого Гаджи Алиев.

"В ходе сегодняшнего заседания в Мосгорсуде Стрелкову было зачитано обвинительное заключение. С доводами этого документа мой подзащитный категорически не согласился и вину не признал", - сказал адвокат, добавив, что следующее заседание по делу назначено на 20 декабря. Заседания проходят в закрытом режиме.

Дело в отношении Стрелкова было возбуждено 18 июля, а через три дня его задержали в Москве. Экс-главе Минобороны ДНР предъявлено обвинение в совершении преступления, предусмотренного ст. 280 УК РФ (призывы к осуществлению экстремистской деятельности). Причиной стали его посты в телеграм-канале. Санкция вменяемой ему статьи предусматривает лишение свободы на срок до пяти лет.