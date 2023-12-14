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14 декабря, 11:35
Прямая линия и большая пресс-конференция Путина
Путин: Россия не закрывает импорт вакцин, но занимается и импортозамещением
© ТАСС/ Ruptly
Россия не закрывает импорт вакцин, но занимается и импортозамещением - Путин.
Новость дополняется.
Теги:
Прямая линия и большая пресс-конференция Путина