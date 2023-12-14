14 декабря, 11:35
Прямая линия и большая пресс-конференция Путина

Путин: Россия не закрывает импорт вакцин, но занимается и импортозамещением

© ТАСС/ Ruptly

Россия не закрывает импорт вакцин, но занимается и импортозамещением - Путин.

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Прямая линия и большая пресс-конференция Путина