Губернаторы ПФО направили Путину письмо с просьбой решить вопрос обмеления Волги

По словам президента, правительство России "не бросит это на самотек в прямом и переносном смысле этого слова"

УЛЬЯНОВСК, 14 декабря. /ТАСС/. Несколько глав регионов Приволжского федерального округа направили президенту России Владимиру Путину письмо с просьбой скорректировать режим работы Куйбышевского водохранилища, чтобы решить проблему обмеления Волги, сообщила пресс-служба правительства Ульяновской области.

"Совместно с главами Татарстана, Марий Эл, Чувашии, Самарской области мы написали письмо на имя главы государства с просьбой решить проблему и скорректировать режим работы водохранилища. Спасибо главе государства, что этот вопрос взят на особый контроль", - приводятся в сообщении слова губернатора Ульяновской области Алексея Русских.

Он подчеркнул, что для региона и соседних областей обмеление Волги - крайне важная тема. "Полноводность и чистота Куйбышевского водохранилища - это одно из важнейших условий развития регионов. В случае снижения уровня воды в водохранилище есть риск дефицита водных биологических ресурсов, негативной работы судоходства, а также угроза ограничений в работе водозаборов", - процитировали Русских в пресс-службе правительства региона.

Глава государства на прямой линии и пресс-конференции заявил, что кабмин РФ продолжит работать над решением проблемы, связанной с обмелением Волги. По словам президента, правительство РФ "не бросит это на самотек в прямом и переносном смысле этого слова".

В начале ноября спикер Госдумы Вячеслав Володин сообщил, что палата возьмет на контроль проблему обмеления Волги и Дона. 14 ноября Госдума на пленарном заседании приняла два обращения - к правительству и Генеральной прокуратуре - в связи с обмелением Волги и Дона. Предлагается создать специальную правительственную комиссию и проверить законность капитального строительства в пределах береговой полосы.

Уже более 60 лет на Волге действует Волжско-Камский каскад из 11 крупных водохранилищ. Созданная и управляемая человеком система находится в сильнейшей зависимости от природных факторов. В разных природных условиях гарантированно снабжать водой все отрасли - навигацию, энергетику, сельское хозяйство, обеспечивать питьевой и хозяйственной водой десятки миллионов человек - удается исключительно за счет возможности регулирования водохранилищ. При этом водность Волги циклична, а с начала 2000-х годов на реке началась маловодная фаза.