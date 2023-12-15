Братья по крылу: первый полет самолета Райт и эра аэронавтики

Братьям Орвиллу и Уилбуру Райтам принадлежит слава конструкторов первого в мире аппарата тяжелее воздуха с силовой установкой, на котором удалось совершить управляемый полет. Также Райт стали первыми пилотами такого аппарата — 17 декабря 1903 года они по очереди совершили несколько полетов на своем самолете, названном ими Flyer, в песчаных дюнах Китти-Хок (штат Северная Каролина, США).
Такие разные братья
"Орвилла и Уилбура Райтов обычно изображают как смекалистых веломехаников, которые каким-то образом придумали самолет, — говорится на сайте Национального музея авиации и космонавтики Смитсоновского института, в котором хранится оригинальный Flyer. — О них говорят как о единой личности — "братья Райт". На деле же Уилбур и Орвилл были двумя непохожими людьми, каждый из которых внес в свое сотрудничество уникальное мировоззрение и таланты".
У будущих американских изобретателей, родившихся в семье епископа евангелической церкви, были два старших брата и младшая сестра. Уилбур Райт, появившийся на свет в 1867 году, был уравновешенным, начитанным, отлично учился в школе, занимался спортом. Он готовился к поступлению в Йельский университет, намереваясь стать учителем, однако планы перечеркнула серьезная спортивная травма: в 18 лет юноша получил удар хоккейной клюшкой по лицу. Это вылилось в продолжительную депрессию, проблемы со здоровьем. В Йель Уилбур не пошел, углубившись в чтение (в доме была обширная библиотека), а затем увлекшись писательством. Позднее, по словам историков, именно он станет инициатором начала работ над летательными аппаратами.
Орвилл, который был моложе брата на четыре года, напротив, был энергичным, импульсивным, любознательным, рано проявил интерес к науке и технике. Не уступавший в способностях к учебе Уилбуру, Орвилл мог озорничать на уроках, однако в старших классах взялся за ум.
К тому времени семья жила в городе Дейтон (штат Огайо). В 1889 году Уилбур наконец справился с переживаниями, братья попробовали себя в полиграфическом бизнесе, некоторое время издавали две местные газеты. В 1892 году Райт действительно начали продавать велосипеды, вошедшие в моду, а затем приступили к их производству под собственной торговой маркой, существенно улучшив конструкцию.
Аэронавты
Американский историк Дэвид Маккалоу писал в своей книге, что воздухоплаванием будущие конструкторы заболели, будучи еще детьми, когда отец подарил им летающую игрушку с пропеллером, приводимым в движение резиновым жгутом. Позже школьная учительница заметила, что Орвилл мастерит за партой из деревяшек ее подобие — по словам мальчика, они с братом намеревались когда-нибудь полететь на такой конструкции.
В конце 1890-х годов Райт занялись авиационными опытами, начав с постройки воздушных змеев. На них изобретатели отрабатывали принцип управления летательным аппаратом с помощью скручивания крыльев — позднее это ляжет в основу патента Райт. Для продолжения изысканий в 1900 году братья переехали в город Китти-Хок, где в обширных песчаных дюнах с постоянными ветрами экспериментировали с планерами, совершая на них полеты. Планеры становились все более совершенными аэродинамически, обзавелись рулями высоты и направления. Именно управляемость по всем трем осям, которой первыми достигли Райт, сделала возможным продолжительный полет аппарата тяжелее воздуха. Специалисты называют такой принцип управления, используемый с тех пор в большинстве самолетов, главным и революционным достижением знаменитых братьев.
Помимо этого, Райт подбирали оптимальную форму крыла, выполняя продувки различных моделей в самодельной аэродинамической трубе.
Первым самолетом братьев стал планер с установленным на нем легким бензиновым двигателем мощностью 12 л.с. Двигатель изготовил Чарльз Тэйлор, механик из веломастерской Райт. Специалисты отмечают, что большой заслугой изобретателей стало создание деревянных воздушных винтов с чрезвычайно высокой для своего времени эффективностью. 14 декабря 1903 года братья разыграли между собой право первого полета, подбросив монетку. Выиграл Уилбур. Однако в тот день он поднял самолет под слишком большим углом. Flyer сразу упал, повредив рули высоты. После нескольких дней ремонта и ожидания подходящей погоды 17 декабря 1903 года аппарат, на этот раз пилотируемый Орвиллом, впервые пролетел 36 м, продержавшись в воздухе 12 с. В течение дня братья в присутствии свидетелей поочередно совершали полеты, самый долгий из которых длился почти минуту.
Человечество на взлетной полосе
Орвилл и Уилбур создали свой самолет не на пустом месте. К тому времени, когда Райт решили заняться авиационными опытами, идея полетов на аппаратах тяжелее воздуха уже нашла практическое воплощение. К примеру, Отто Лилиенталь, немецкий энтузиаст-планерист, к моменту трагической гибели после падения на своем аппарате в 1896 году совершил около 2 тыс. безмоторных полетов на сотни метров, создал 18 планеров, экспериментировал с рулями управления. Его работы, изложенные в книге "Полет птиц как основа авиации" 1889 года, во многом определили будущее авиации. "Я начал активно интересоваться проблемами аэронавтики после смерти Лилиенталя", — сказал Уилбур в 1901 году.
В мае 1899 года Уилбур Райт написал в Смитсоновский институт и рассказал, что собирается заняться теорией и практикой аэронавтики. В ответ ему был прислан ряд материалов, включая работу пионера авиации Октава Шанюта "Прогресс летающих машин" — на тот момент первый и исчерпывающий свод знаний по данной тематике. Будучи талантливым инженером, а впоследствии и ближайшим коллегой Райт, Шанют строил планеры. По мнению историка авиации Тома Крауча, именно их бипланная схема (два крыла одно над другим) повлияла на то, что братья создали Flyer бипланом, заимствовав у аппаратов Шанюта некоторые элементы конструкции. В 1896 году совершила успешный полет крупная модель Aerodrome Сэмюэла Лэнгли, секретаря Смитсоновского института. Продольный биплан был оснащен паровым двигателем и пролетел около километра. Лэнгли разрабатывал и пилотируемую полноразмерную версию аппарата, но испытания закончились неудачей — при старте с катапульты, размещенной на судне, Aerodrome с пилотом упал в воду после старта.
Если брать более ранний период, то в начале XIX века британский теоретик и практик аэронавтики Джордж Кейли опубликовал работу "О воздушной навигации", подводя итоги своих исследований и положив начало научным изысканиям в области аэродинамики. Кейли строил и полноразмерные планеры. В середине века британский инженер Уильям Хэнсон получил патент на "летающий паровой экипаж", при этом его аппарат содержал все современные признаки самолета — крыло, управляемое хвостовое оперение, двигатель, приводящий в движение воздушные винты, фюзеляж и шасси. Модели летательных аппаратов различных размеров с пружинным, паровым и даже ракетным двигателями строили и с разной степенью успешности испытывали многие изобретатели. Самолет с паровым двигателем построил Хайрем Максим, конструктор знаменитого пулемета — его изобретение даже сумело оторваться от земли, но ввиду несовершенства аэродинамики неспособно было совершать длительный полет.
Первый российский самолет
Наследие изобретателей
После первых полетов своего самолета братья Райт продолжили совершенствовать его конструкцию, а в 1906 году получили патент на систему управления летательными аппаратами методом перекручивания крыла. Компания Райт производила и продавала самолеты, а сами братья несколько лет демонстрировали свои аппараты, лично их пилотируя на показательных выступлениях. Помимо этого, Райт организовали летную школу.
Крауч в книге "Первый полет" рассказывал, что Райт потратили много сил на серию международных исков против авиастроителей и авиаторов, которые, как казалось братьям, нарушали их патент, извлекая выгоду. В начале 1910 года Уилбур подал крупный иск против Herring-Curtiss, другой американской авиастроительной компании. И хотя суд признал правоту Райт, юристы противной стороны затягивали исполнение судебных решений вплоть до 1917 года, после чего патенты Райт были выкуплены правительством. Помимо этого, пионеры авиации в годы ее бурного развития с переменным успехом судились с коллегами из Германии и Франции. Заразившийся тифом и измученный судебными тяжбами, в 1912 году в возрасте 45 лет умирает Уилбур Райт.
Спор со Смитсоновским институтом
Орвилл продал свою долю в компании в 1915 году, однако продолжал трудиться техническим консультантом в объединенной компании Dayton-Wright, создававшей военные самолеты. С 1920 года второй из знаменитой пары изобретателей работал в недавно созданном Национальном управлении по аэронавтике и исследованию космического пространства (NASA), избегая публичных выступлений, хотя и оставаясь одним из самых известных людей своего времени. Орвилл Райт ушел из жизни в 1948 году.
"Мы смели надеяться, что изобрели нечто, что принесет на землю прочный мир. Однако мы ошибались, — привел Маккалоу в своей книге слова Орвилла из интервью, данного им уже в разгар Второй мировой войны. — Я нисколько не жалею о своей роли в изобретении самолета, хотя как никто другой сожалею о тех разрушениях, которые он вызвал. Я отношусь к нему как к огню. То есть мне жаль всех тех ужасных бед, которые сотворило пламя, но считаю, что тот, кто научился его разводить, принес пользу человечеству, которое научилось использовать огонь в тысячах иных целей".
Виктор Бодров