Поставку партии вакцины от кори, краснухи и паротита в регионы запланировали на 22 декабря

По данным Минздрава, единственным поставщиком вакцин для национального календаря прививок является компания "Нацимбио"

МОСКВА, 14 декабря. /ТАСС/. Поставка партии комбинированной вакцины против кори, краснухи и паротита запланирована на 22 декабря, препарат незамедлительно направят в регионы. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе Минздрава России.

"Единый поставщик вакцин для национального календаря прививок - компания "Нацимбио" - уведомил министерство, что поставка очередной партии комбинированной вакцины для профилактики кори, краснухи и паротита в рамках госконтракта в объеме 344 тыс. доз запланирована на 22 декабря, вакцины будут незамедлительно направлены поставщиком в регионы", - говорится в сообщении.

Поставка следующей партии в 185 550 доз запланирована на 19 января. В пресс-службе добавили, что в целом поставки по госконтракту 2023 года будут завершены до апреля включительно. Объем поставок составит почти 2,2 млн доз. По информации производителя, задержки поставок связаны с техническими проблемами при производстве.

"Поставка очередной партии вакцины для профилактики кори и паротита в количестве 54 тыс. доз запланирована на 25 декабря. При этом, поставки моновакцины для профилактики кори в рамках нацкалендаря прививок выполнены в текущем году в полном объеме - 905 853 дозы. Остатки моновакцины в регионах покрывают почти двухмесячную потребность", - пояснили в Минздраве.

Ранее президент России Владимир Путин в ходе прямой линии и пресс-конференции заявил, что проблема с нехваткой вакцин от кори, паротита и краснухи будет решена в ближайшее время.