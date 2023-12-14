Bозмущенные солдаты ВСУ "готовы повернуть оружие на Киев", сообщил губернатор Херсонской области

ГЕНИЧЕСК, 14 декабря. /ТАСС/. Пленные солдаты Вооруженных сил Украины (ВСУ) из-под Крынок в Херсонской области заявляют, что в рядах армии нарастает недовольство планами президента Украины Владимира Зеленского. Об этом написал в своем Telegram-канале губернатор региона Владимир Сальдо.

"Как рассказал верховный главнокомандующий на прямой линии, наше военное командование специально приняло решение запустить украинских солдат в Крынки. Ежедневные потери противника там - десятки убитых из числа самых подготовленных штурмовиков. Наши потери - единичные и санитарные. От себя хочу добавить, что в украинских вооруженных формированиях нарастает недовольство планами Зеленского воевать до последнего украинца. Об этом сообщили сдавшиеся в районе Крынок пленные: чтобы остановить Зеленского возмущенные солдаты готовы повернуть оружие на Киев", - написал Сальдо.

Ранее глава региона также сообщал, что напряженность в районе села Крынки на левом берегу Днепра сохраняется, однако ВСУ там блокированы и успешно уничтожаются.