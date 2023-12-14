Меняйло поблагодарил Путина за высокую оценку отрядов добровольцев из республики

Глава Северной Осетии также напомнил о решении президента России уравнять в правах и мерах поддержки добровольцев и тех, кто служит по контракту

ВЛАДИКАВКАЗ, 14 декабря. /ТАСС/. Глава Северной Осетии Сергей Меняйло поблагодарил президента России Владимира Путина за высокую оценку службы отрядов "Шторм. Осетия" и "Алания", данную во время прямой линии и пресс-конференции.

Первый вопрос от представителей СМИ прозвучал из Северной Осетии. Журналист спросила о выплатах и льготах для добровольцев, участвующих в специальной военной операции. Отвечая на вопрос, Путин в том числе отметил, что бойцы добровольческих подразделений Северной Осетии "блестяще воюют" в ходе СВО.

"Президент пообещал, что добровольцы и те, кто служит по контракту, будут уравнены во всех правах и начнут получать одинаковую поддержку со стороны государства. Спасибо Владимиру Владимировичу за такое решение, которого ждут и сами бойцы, и их семьи. И отдельное спасибо за высокую оценку службы наших добровольческих отрядов "Шторм.Осетия" и "Алания"!" - написал Меняйло в своем Telegram-канале.

Он отметил, что сейчас тема спецоперации - главная. "На передовой решается судьба не только новых регионов, но и всей России. Ребята, которые добровольно пошли защищать Отечество, заслуживают и большого уважения, и равных с остальными военнослужащими условий. Наши бойцы уже подписали контракты с Минобороны России", - отметил глава Северной Осетии.