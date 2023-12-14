Путин пообещал проверить стоимость проезда по трассе М-12 Москва - Казань

По словам президента России, дороги по закону могут быть платными только тогда, когда есть альтернативные пути проезда

МОСКВА, 14 декабря./ТАСС/. Президент РФ Владимир Путин пообещал проверить стоимость проезда по платной трассе М-12 Москва - Казань. Об этом он заявил, выступая на прямой линии и пресс-конференции.

"Ну, может быть, не на каждом участке будет одинаковая стоимость. Потому что я знаю, что цифра должна быть 4-4,5 тыс. [рублей]. Я проверю. Мне кажется, что просто такая прямая арифметика здесь не очень, может быть, работает. Я проверю, Сергей Викторович, я обещаю. Обязательно посмотрю", - сказал Путин, отвечая на вопрос жителя Москвы, по подсчетам которого стоимость проезда от Москвы до Казани может составить около 6 тыс. рублей.

Президент подчеркнул, что дороги по закону могут быть платными только тогда, когда есть альтернативные пути проезда, поэтому у водителей всегда есть возможность проехать бесплатно. При этом, по его словам, дорожная отрасль старается не создавать чрезмерную финансовую нагрузку.

"Вот в той же Казани, вы упомянули, там, по-моему, южнее Казани, там мост сейчас построили, а до сих пор паром работал. Паром стоил 300 рублей, а по мосту будет проехать - 270, по-моему, или 260. Чуть-чуть, но подешевле. Вот на это обязательно и буду настраивать дорожников и соответствующие службы дальше. Но я проверю, Москва - Казань, проверю", - заключил Путин.