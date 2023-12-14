В Ростовской области участники СВО и члены их семей смогут бесплатно посещать музеи

Такой мерой поддержки с 1 января 2024 года смогут воспользоваться члены семей мобилизованных, контрактников и добровольцев

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 14 декабря. /ТАСС/. Участники специальной военной операции и члены их семей смогут воспользоваться правом бесплатного посещения государственных музеев в Ростовской области. Соответствующие поправки в областной закон "О культуре" одобрили на очередной сессии депутаты регионального парламента.

"Мы вводим право участникам специальной военной операции бесплатно посещать государственные областные музеи. Речь идет обо всех категориях военнослужащих - о мобилизованных, контрактниках и добровольцах. Прежде всего этим правом могут воспользоваться члены семей, после возвращения с линии боевого соприкосновения этим правом смогут воспользоваться и участники СВО. Считаем, что такое решение абсолютно правильное", - сказал спикер Заксобрания региона Александр Ищенко.

Всего в Ростовской области действует более 35 мер поддержки участников СВО и членов их семей. В частности, на предыдущей сессии регионального парламента депутаты приняли законопроект о дополнительных мерах поддержки семей военнослужащих, согласно которому семьям участников СВО в Ростовской области компенсируют 50% расходов на оплату коммунальных услуг и капитального ремонта. Такой мерой поддержки с 1 января 2024 года смогут воспользоваться члены семей мобилизованных, контрактников и добровольцев - супруги, родители, дети, а также лица, находящиеся на их иждивении.