Путин после вопроса от аватара на прямой линии заметил, что это его "первый двойник"

Глава государства заявил, что говорить его голосом может только он сам

МОСКВА, 14 декабря. /ТАСС/. Президент РФ Владимир Путин получил на прямой линии видеовопрос о наличии у него двойников от своей "виртуальной копии" - студента из Санкт-Петербурга. В ответ глава государства заметил, что говорить его голосом может только он сам.

"Вот, я смотрю, вы можете быть на меня похожи и говорите моим голосом. Но я подумал и решил, что похожим на себя говорить моим голосом должен только один человек. И этим человеком буду я. Вот так один из наших деятелей шутил когда-то", - ответил Путин, добавив, что это его первый двойник такого рода.