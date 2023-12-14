Путин рассказал, что раньше мог съесть с утра 10 яиц

Президент отметил, что одна из причин роста цен на продукт в том, что власти вовремя не открыли импорт в должном объеме, сейчас ситуация должна улучшиться

МОСКВА, 14 декабря. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин рассказал, что в свое время мог съесть на завтрак 10 яиц. Об этом глава государства сообщил на прямой линии и пресс-конференции.

"В свое время мог десять [яиц] сразу с утра навернуть", - отметил Путин, комментируя рост стоимости яиц из-за увеличения спроса на фоне роста доходов населения при том, что объемы производства продукта не возросли.

Президент отметил, что одна из причин роста цен на продукт в том, что власти вовремя не открыли импорт в должном объеме. Сейчас ситуация со стоимостью куриных яиц должна улучшиться, заявил Путин.