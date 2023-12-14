В ГД внесли проект о сокращении на пять лет стажа для досрочного выхода на пенсию

Согласно проекту, необходимый стаж для мужчин и женщин снизится до 37 и 32 лет соответственно

МОСКВА, 14 декабря. /ТАСС/. Группа депутатов фракции "Справедливая Россия - За правду" (СРЗП) во главе с ее лидером Сергеем Мироновым внесла на рассмотрение Госдумы законопроект о сокращении на пять лет трудового стажа, необходимого для досрочного выхода на пенсию. Документ размещен в думской электронной базе.

Депутаты предлагают внести в закон "О страховых пенсиях" изменения, согласно которым трудовой стаж, необходимый для досрочного выхода на пенсию, для мужчин и женщин снижается с 42 лет и 37 лет соответственно до 37 и 32 лет.

Как отметил в беседе с ТАСС Миронов, на сегодняшний день подавляющее большинство россиян могут выйти на пенсию в 65 лет (мужчины) и 60 лет (женщины). При этом досрочно мужчины могут выйти на пенсию до 62 лет, а женщины - до 58 лет, досрочный выход возможен, если они в том числе работали во вредных или тяжелых условиях труда, служили по контракту.

"Сегодня многие выпускники вузов оканчивают свое обучение в 23-24 года. В основном только после этого они начинают работать, с учетом действующих правил, например, мужчины смогут досрочно уйти на пенсию только в 65-66 лет. А значит указанная норма носит сугубо декларативный характер", - добавил он.

По мнению Миронова, мужчины "должны иметь возможность воспользоваться этим правом со стажем 37 лет, а женщины - 32 года". "То есть в этом случае досрочную пенсию мужчины, окончив вуз в 23 года, смогут получить примерно в 60 лет, а женщины в 55 лет. Надеюсь, что коллеги депутаты из других думских фракций поддержат нашу инициативу", - заключил Миронов.

В пресс-службе главы СРЗП уточнили, что заключение правительства РФ в пакете документов на данный момент отсутствует, так как законопроект только поступил в кабмин для получения официального отзыва.